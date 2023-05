कर्नाटक: सिद्धारमैया और शिवकुमार के साथ परमेश्वर, पाटिल, प्रियंक समेत 8 नेता ले सकते हैं शपथ, कांग्रेस सरकार के सामने यह है पहली चुनौती

By भाषा | Published: May 20, 2023 09:34 AM

गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक दल की गुरुवार को हुई बैठक में सिद्धारमैया को औपचारिक रूप से नेता चुन लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया था।

तस्वीरः ANI