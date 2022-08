सिसोदिया के घर पर छापेमारी को लेकर बोले कपिल सिब्बल- 'पिंजरे में बंद तोते' सीबीआई के पास अब भगवा पंख

Highlights आबकारी नीति की जांच के सिलसिले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर शुक्रवार को करीब 16 घंटे तक छापेमारी हुई छापेमारी को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भाजपा पर निशाना साधा सीबीआई को सिब्बल ने 'पिंजरे का तोता' बताया

नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शनिवार को 2013 में सुप्रीम कोर्ट की प्रसिद्ध कहावत को याद किया कि सीबीआई एक पिंजरे का तोता है और कहा कि तोता अब बंद हो गया है और इसके पंख अब भगवा हो गए हैं। आबकारी नीति की जांच के सिलसिले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर शुक्रवार को करीब 16 घंटे तक छापेमारी के बाद सिब्बल की यह टिप्पणी सामने आई है।

कांग्रेस के पूर्व नेता और एक वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के उस बयान को याद किया जब वह कोयला आवंटन मामले की सुनवाई कर रहा था। जस्टिस आरएम लोढ़ा ने सुनवाई के दौरान 'पिंजरे का तोता' मुहावरा गढ़ा था और 2013 में केंद्र सरकार के वकील को फटकार लगाते हुए कहा था कि 'पिंजरे के तोते को आजाद करने और अपने मालिक की आवाज' बनने से रोकने में कितना समय लगेगा।

CBI, once a “caged parrot”

Is now :

Uncaged



Now:

It’s plumes are saffron

It’s wings are ED



It parrots what his Master says!