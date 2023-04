प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में आगे आए कपिल सिब्बल, कहा- आपके साथ हैं इंसाफ के सिपाही

Highlights भूषण पर आरोप है कि उन्होंने एक नाबालिग सहित सात महिला पहलवानों का उत्पीड़न किया और उनका शोषण किया। सात महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप में प्राथमिकी दर्ज न करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहचान जाहिर न करने के लिए न्यायिक रिकॉर्ड से सात शिकायतकर्ता पहलवानों के नाम हटाने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को अपना समर्थन देते हुए पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने मंगलवार को कहा कि 'इंसाफ के सिपाही' प्रदर्शनकारियों के साथ हैं।

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "भाजपा (सांसद) बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप। प्रदर्शनकारी: सत्ता में बैठे लोगों की अंतरात्मा को हिलाने में असमर्थ। फैसला किया है: सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। इंसाफ के सिपाही आपके साथ हैं।" महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका को 28 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

सात महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप में प्राथमिकी दर्ज न करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहचान जाहिर न करने के लिए न्यायिक रिकॉर्ड से सात शिकायतकर्ता पहलवानों के नाम हटाने का निर्देश दिया है। भूषण पर आरोप है कि उन्होंने एक नाबालिग सहित सात महिला पहलवानों का उत्पीड़न किया और उनका शोषण किया।

Wrestling Federation of India (WFI)



Charges of sexual harassment against BJP (MP) Brij Bhushan Sharan Singh



Protesters :



Unable to move the conscience of those in power



Have decided to :

Move the Supreme Court



Insaaf ke Sipahi are with you