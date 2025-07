VIDEO: कांवड़ियों ने यूपी स्टेशन पर सीआरपीएफ जवान को मारे लात-घूंसे, टिकट को लेकर हुआ था विवाद

Viral Video: उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन टिकट खरीदने को लेकर हुए विवाद में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक जवान की पिटाई करने के आरोप में सात कांवड़ियों (भगवान शिव के भक्तों) को गिरफ्तार किया गया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस घटना में भगवा वस्त्र पहने कांवड़ियों का एक समूह मिर्ज़ापुर स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र मेल पकड़ने जा रहे एक सीआरपीएफ जवान की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहा है। वे जवान को पकड़कर उस पर लात-घूँसे बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य लोग भी देख रहे हैं।

वीडियो में एक यात्री एक कांवड़िये को भीड़ से बाहर खींचता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य यात्री सीआरपीएफ जवान की पिटाई जारी रखे हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) मौके पर पहुँच गया और कांवड़ियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक चमन सिंह तोमर ने बताया कि जाँच के बाद सात कांवड़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

अधिकारी ने बताया, "सीआरपीएफ जवान की पिटाई के मामले में सात कांवड़ियों को गिरफ्तार किया गया है।" कांवड़िये कांवड़ यात्रा में भाग ले रहे हैं, जो भगवान शिव के भक्तों की एक वार्षिक तीर्थयात्रा है। इस यात्रा में वे नंगे पैर चलकर गंगाजल को घड़ों (कांवड़ों) में भरकर मंदिरों तक ले जाते हैं।

Heartbreaking & outrageous! A brave CRPF jawan, serving our nation, was brutally assaulted allegedly by Kanwariyas in Mirzapur, UP, as captured in a viral video. This isn’t about religion at all, it’s about law & order crumbling! Our soldiers sacrifice everything for us, yet… pic.twitter.com/1OTeITpsk7