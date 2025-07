Kanwar Yatra Delhi Traffic Advisory: 21 जुलाई को सुबह 8 बजे से 23 जुलाई को सुबह 8 बजे तक आवाजाही बंद?, दिल्ली यातायात पुलिस ने जारी किया परामर्श, देखकर घर से निकलें

Highlights पुस्ता रोड से शास्त्री पार्क तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। सीमापुरी से अप्सरा बॉर्डर तक का मार्ग यातायात के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। पुस्ता रोड से शास्त्री पार्क तक भी यातायात पर रोक रहेगी।

नई दिल्लीः कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में तीर्थयात्रियों की भीड़ के कारण राष्ट्रीय राजधानी की कई प्रमुख सड़कें 23 जुलाई को सुबह आठ बजे तक बंद रहेंगी। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा सोमवार को जारी विस्तृत परामर्श में यह जानकारी दी गई। दिल्ली यातायात पुलिस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कांवड़ियों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के लिए केशव चौक गोलचक्कर से युधिष्ठिर सेतु (आईएसबीटी) तक सड़क का बायां मार्ग 21 जुलाई को सुबह आठ बजे से 23 जुलाई को सुबह आठ बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा।’’

Traffic Advisory



Due to Kanwar Yatri arrangements, the following roads will be closed from July 21, 2025, 8:00 AM to July 23, 2025, 8:00 AM:



1. GT Road from Apsara Border to Shahdara

2. Seemapuri to Apsara Border

3. Anand Vihar to Apsara Border

4. GT Road to Vivek Vihar…