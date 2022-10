कानपुर-प्रयागराज खंडः मालगाड़ी के 29 डिब्बे पटरी से उतरे,  20 ट्रेनों का आवागमन बाधित, फोटो वायरल

Highlights नयी दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को डीएफसी मार्ग पर चलाया जा रहा है। अमृतसर से पटना जाने वाली ट्रेन संख्या 04076 को रूमा से सुजातपुर के बीच डीएफसी मार्ग पर चलाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच कर मार्ग बहाली कार्य में मार्गदर्शन कर रहे हैं।

प्रयागराजः उत्तर मध्य रेलवे के कानपुर-प्रयागराज खंड के फतेहपुर के निकट रमवा स्टेशन पर रविवार की सुबह लगभग 10:30 बजे दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन की दिशा में जा रही मालगाड़ी के 29 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे इस मार्ग पर 20 ट्रेनों का आवागमन बाधित हुआ है।

एक अधिकारी ने इसकी जनकारी दी । उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इस घटना में किसी जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है, इस मालगाड़ी के डिब्बे खाली थे। उन्होंने बताया कि नयी दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को डीएफसी मार्ग पर चलाया जा रहा है।

UP | 29 wagons of a goods train derail at Ramwa station near Fatehpur (Kanpur-Prayagraj section). The movement of 20 trains is affected due to train derailment; restoration work underway pic.twitter.com/ZBbFH9ZTNJ