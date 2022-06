कानपुर हिंसा मामले में गिरफ्तार 'बाबा बिरयानी' की अब छह दुकानें हुई सील, खाने के सैंपल जांच में फेल

Highlights कानपुर में 'बाबा बिरयानी' की छह दुकानों को जिला प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। प्रशासन के अनुसार- टेस्ट में रेस्तरां के खाने के सैंपल फेल साबित हुए, इन्हें जांच के लिए आगरा भेजा गया था। पिछले हफ्ते इस चेन रेस्तरां के मालिक मुख्तार उर्फ बाबा बिरयानी को कानपुर हिंसा मामले में भी गिरफ्तार किया गया था।

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रसिद्ध रेस्तरां 'बाबा बिरयानी' की छह दुकानों को जिला प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। कानपु़र के डीएम ने जानकारी दी कि टेस्ट में रेस्तरां के खाने के सैंपल फेल साबित हुए इसलिए ये फैसला लिया गया। उन्होंने बताया, 'विभिन्न खाद्य दुकानों से भोजन के नमूने लिए गए थे और आगरा में परीक्षण के लिए उसे भेजा गया था। रिपोर्ट में 6 दुकानों के नमूने इंसानों के खाने के लिए लिए अनुपयुक्त पाए गए। इसके आधार पर उनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं।'

UP | 6 shops of Baba Biryani sealed by dist admn in Kanpur.



Food samples from various food outlets were taken & sent for testing in Agra. In the report, samples of 6 shops were found unfit for human consumption. On the basis of that their licenses have been cancelled: Kanpur DM pic.twitter.com/u62DN9LUU7