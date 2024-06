Kallakurichi Hooch Tragedy: मरने वालों की संख्या बढ़कर 47, 100 से अधिक बीमार, तमिलनाडु विधानसभा में जमकर हंगामा, डीएमके और अन्नाद्रमुक में तकरार, देखें वीडियो

Highlights Kallakurichi Hooch Tragedy: सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है। Kallakurichi Hooch Tragedy: एआईएडीएमके सदस्यों ने विधानसभा उपनियम को पार कर लिया। Kallakurichi Hooch Tragedy: जहरीली शराब पीने से 100 से अधिक लोग बीमार हैं।

चेन्नईः तमिलनाडु के कल्लाकुरिचि जिले में स्थित करुणापुरम क्षेत्र में हालात खराब और हर तरफ सन्नाटा है। तमिलनाडु के चिकित्सा शिक्षा निदेशक जे संगुमणि ने शुक्रवार को कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। मातम का माहौल है। जहरीली शराब पीने से 47 लोगों की मौत हो गई और इसके चलते कई बच्चे अनाथ हो गए। तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके और अन्नाद्रमुक में तकरार हुआ। अवैध शराब मामले पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है। एआईएडीएमके सदस्यों ने विधानसभा उपनियम को पार कर लिया है और विधानसभा में नाटक बनाया है।

Kallakurichi hooch tragedy | Death toll rises to 47, says Tamil Nadu Director of Medical Education, J. Sangumani

तमिलनाडु के कल्लाकुरिचि जिले में अवैध देशी शराब पीने से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ कर 47 हो गई है, जबकि अन्य 30 लोगों की हालत गंभीर है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कल्लाकुरिची के जिलाधिकारी प्रशांत एम. एस. ने कहा कि इस घटना में बृहस्पतिवार तक मारे गए 29 लोगों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं।

उन्होंने शवों का दफना दिया है या तो अंतिम संस्कार कर दिया है। उन्होंने कहा, ''अवैध देशी शराब पीने से कुल 165 लोग बीमार हुए थे और उन्हें कल्लाकुरिची, जेआईपीएमईआर, सलेम और मुंडियाम्बक्कम सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इनमें से अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज करा रहे 118 लोगों में से 30 की हालत गंभीर है।''

जिलाधिकारी ने कहा, ''एक सुखद खबर यह है कि बीमार हुए लोगों में से तीन लोग ठीक हो गए हैं।'' कल्लाकुरिची में उपचाराधीन मरीजों से मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में अवैध देशी शराब की बिक्री को रोकने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। साथ ही अधिकारियों को गहन तलाशी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।

प्रशांत ने बताया कि प्रशासन के पास अवैध देशी शराब पीने से बीमार हुए लोगों का इलाज करने के लिए दवाओं का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में करुणापुरम में प्रभावित लोगों की संख्या जानने के लिए घर-घर जाकर गणना भी की जा रही है। जिलाधिकारी ने जनता से अपील की कि जिन लोगों ने अवैध शराब का सेवन किया है, वे खुद ही जल्द से जल्द जांच कराएं और आवश्यकता पड़ने पर इलाज कराएं, ताकि उनके जीवन को खतरा न हो।

Kallakurichi illicit liquor issue, Tamil Nadu CM MK Stalin says, "Tamil Nadu Government has taken immediate action. AIADMK members have crossed the Assembly bylaw and created a drama in the assembly." pic.twitter.com/IRxxDCMhUi