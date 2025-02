'हम जनता की सेवा के लिए हैं CM पद के लिए नहीं', कालका जी सीट से आगे चल रहे बिधूड़ी ने आतिशी पर कसा तंज

Kalkaji Assembly Election Result 2025: दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से एक कालका जी विधानसभा सीट पर सीएम आतिशी और बीजेपी के रमेश बिधूड़ी के बीच टक्कर है जिसमे बिधूड़ी आगे निकलते नजर आ रहे हैं।

शुरुआती आधिकारिक रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। इस बीच, कालकाजी विधानसभा सीट के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कहा, "केजरीवाल दो बार जीते क्योंकि उन्होंने मुफ्त चीजें बांटीं और झूठे वादे किए। लेकिन पिछले 10 सालों में उनकी पोल खुल गई। अगर कालकाजी की जनता विकास चाहती है तो आतिशी को विदा करेगी. यह लीड (कालकाजी से) कालकाजी के लोगों का आशीर्वाद है। केजरीवाल ने पिछले 10 साल में दिल्ली में कोई काम नहीं किया।"

#WATCH | BJP leads in early official trends, party candidate from Kalkaji assembly constituency, Ramesh Bidhuri says, ''...Kejriwal won twice because he distributed freebies and made false promises. But in the last 10 years, he was exposed. If the people of Kalkaji want… pic.twitter.com/loeEUmK6Q4