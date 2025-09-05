Justice Shree Chandrashekhar: कौन हैं जस्टिस श्री चंद्रशेखर? बॉम्बे हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश

मुंबई: जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें मुंबई स्थित राजभवन में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती और राज्य की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, "भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राष्ट्रपति, बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं।"

25 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई के नेतृत्व वाले तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति चंद्रशेखर के नाम की सिफारिश की थी।

जस्टिस चंद्र के बारे में

-25 मई, 1965 को जन्मे न्यायमूर्ति चंद्रशेखर बॉम्बे हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे।

-दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने कैंपस लॉ सेंटर से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने यह पाठ्यक्रम 1993 में पूरा किया।

-स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने 9 दिसंबर, 1993 को दिल्ली राज्य बार काउंसिल में दाखिला लिया और दिल्ली में वकालत शुरू की। वे आपराधिक और दीवानी दोनों तरह के मामलों को संभालते थे।

-लगभग दो दशकों की वकालत में, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर लगभग 3,500 मामलों में पेश हुए, जिनमें से अधिकांश सर्वोच्च न्यायालय में थे।

-17 जनवरी, 2013 को उन्हें रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 27 जून, 2015 को वे झारखंड उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बने।

-29 दिसंबर, 2023 को उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके अलावा, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने सर्वोच्च न्यायालय में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और झारखंड राज्य के स्थायी वकील के रूप में भी काम किया है।

