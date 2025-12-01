Jungle Trail in Noida: नोएडा में आज से खुला जंगल ट्रेल पार्क, 120 रुपये टिकट, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: December 1, 2025 17:34 IST2025-12-01T17:29:58+5:302025-12-01T17:34:00+5:30
नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर तैयार किया गया ‘जंगल ट्रेल’ पार्क सोमवार से आम लोगों के लिए खोल दिया गया जिसमें लोहे व प्लास्टिक के कबाड़ से विभिन्न जानवरों और पक्षियों की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं।
Jungle Trail Park opens in Noida: नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर तैयार किया गया ‘जंगल ट्रेल’ पार्क सोमवार से आम लोगों के लिए खोल दिया गया जिसमें लोहे व प्लास्टिक के कबाड़ से विभिन्न जानवरों और पक्षियों की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि 25 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस पार्क का लोकार्पण नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि महामाया फ्लाईओवर और दलित प्रेरणा स्थल के बीच यमुना किनारे लगभग 18.3 एकड़ में फैले इस पार्क में 500 टन लोहे और प्लास्टिक के कबाड़ से शेर, हाथी, बाघ, जिराफ, हिरण, कंगारू, इमू, पेंगुइन और कई अन्य पक्षियों व जानवरों की प्रतिकृतियां तैयार की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि पार्क में प्रवेश शुल्क 120 रुपये निर्धारित किया गया है।
The wait is over… Jungle Trail opens 1st December 2025! ✨— NOIDA Authority (@noida_authority) November 30, 2025
Noida's most awaited Waste-to-Wildlife Park is ready to roar where scrap turns into spectacle and every sculpture whispers a wild tale.
From cheetahs to elephants, witness discarded metal reborn as breathtaking art.… pic.twitter.com/FrTtotVuOq
महामाया फ्लाईओवर के नीचे नोएडा का नया एडवेंचर पार्क एक दिसम्बर से जंगल ट्रेल शुरू हो रहा है। #noidakhabar@vinodsharmanbtpic.twitter.com/Gznp8ECToJ— NoidaKhabar.com (@noidakhabar) December 1, 2025
Proud to unveil Jungle Trail – Noida's pioneering Waste-to-Wildlife Park.— CEO, NOIDA Authority (@CeoNoida) November 27, 2025
A space where discarded scrap is reborn as art, where creativity meets conservation, and where every visit inspires a greener tomorrow.
Join us in celebrating innovation that transforms waste into… pic.twitter.com/sdUev1pX29