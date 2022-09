गुजरात: जेपी नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा- कुछ लोगों ने हमेशा किसानों के नाम पर राजनीति की है

Highlights अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान भाजपा प्रमुख कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। भाजपा अध्यक्ष का मंगलवार और बुधवार को गांधीनगर में राष्ट्रीय महापौरों के उद्घाटन सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा किसानों के नाम पर राजनीति की है।

गांधीनगर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रमुख जेपी नड्डा ने मंगलवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा किसानों के नाम पर राजनीति की है। दो दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे नड्डा ने कहा, "कुछ ही लोग हैं जिन्होंने हमेशा किसानों के नाम पर राजनीति की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को समझकर उनके दर्द को कम करने का काम किया है।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ भाजपा के नेता ही जनता के बीच जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमने आपके लिए काम किया है।" भाजपा अध्यक्ष ने यह टिप्पणी राज्य की राजधानी गांधीनगर के पास भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा कार्यक्रम में ई-बाइक को हरी झंडी दिखाने के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए की।

There are a few people who've always done politics in the name of farmers. But BJP has worked to alleviate the pain of farmers by understanding them.I can confidently say that it's just BJP leaders who can go among public&say we've worked for you: BJP chief in Gandhinagar,Gujarat pic.twitter.com/9GAUjDFDyS