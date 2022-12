"नीतीश से 'नाश कुमार' का सफ़र अब जल्द ही अंत होने वाला हैं", जदयू के निष्कासित पूर्व प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा

Highlights आरसीपी सिंह के खेमे के निष्कासित पूर्व प्रवक्ता अजय आलोक ने नीतीश कुमार को नाश कुमार कहा वो अपना छीछालेदर करवा रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि भविष्य में उनकी बड़ी दुर्गत होने वाली है बिहार विधानसभा में भाजपा के सदस्यों ने शराबबंदी और छपरा शराबकांड पर नीतीश कुमार को घेरा

पटना: कभी टेलिविजन पर बैठकर नीतीश कुमार का बचाव करने वाले जदयू के निष्काषित प्रवक्ता अजय आलोक ने बिहार विधानसभा में शराबबंदी को लेकर हुए हंगामें और नीतीश कुमार के आक्रामक मुद्रा पर तीखा व्यंग्य किया है। जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के खेमे के माने जाने वाले अजय आलोक ने विधानसभा की कार्यवाही की शुरूआत को देखते हुए नीतीश कुमार को नाश कुमार की संज्ञा दी और कहा कि विधानसभा में जिस तरह से वो अपनी छीछालेदर करवा रहे हैं, ये आने वाले भविष्य का संकेत है कि उनकी बड़ी दुर्गत होने वाली है।

आरसीपी सिंह के पार्टी से बाहर होते ही जदयू प्रमुख ललन सिंह ने अजय आलोक को भी चलता कर दिया था, जिसके कारण अजय आलोक नीतीश कुमार पर खासा हमलावर रहते हैं। आज के घटनाक्रम पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, "नीतीश से 'नाश कुमार' का सफ़र अब जल्द ही अंत होने वाला हैं और ये बिहार के लिए आवश्यक हैं । अपनी दुर्गति कैसे करवानी हैं ये कोई नाश कुमार से सीखे । आज विधान सभा तो ट्रेलर था ज़रा जनता के बीच में जाए।"

दरअसल बुधवार को जैसे ही विधानसभा का कार्य प्रारंभ हुआ, मुख्य विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने छपरा शराब कांड और उसके कारण हुई मौत को लेकर हंगामा शुरू कर दिया और शराबबंदी को फेल बताते हुए नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए नारेबाजी करने लगे। इस कारण विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज का दिन भारी हंगामे के भेट चढ़ने लगा।

