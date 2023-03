Watch: प्रयागराज लाए जा रहे अतीक अहमद से पत्रकारों ने पूछा- डर लग रहा क्या?, जवाब- 'काहे का डर....', यूपी में दाखिल हुआ पुलिस का काफिला

Highlights माफिया से नेता बने अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। ऐसे में अतीक का काफिला यूपी में दाखिल हो चुका है। इससे पहले मध्य प्रदेश के शिवपुरी में थोड़ी देर रूकने के बाद काफिला यूपी के लिए रवाना हो गया था।

लखनऊ: माफिया से नेता बने अतीक अहमद को यूपी पुलिस प्रयागराज लाने के लिए अहमदाबाद की साबरमती जेल से निकल चुकी है। पुलिस ने रविवार की शाम को ही साबरमती जेल छोड़ दिया था और अपने साथ अतीक अहमद को लेकर यूपी के लिए रवाना हो गई थी। ताजा जानकारी के अनुसार, यूपी पुलिस आज सुबह थोड़ी देर के लिए मध्य प्रदेश की शिवपुरी पहुंचे से पहले इस काफिले को रोका गया था और इसके बाद फिर से काफिला चल दिया था।

शिवपुरी में कुछ देर रूकने के बाद अब पुलिस का काफिला यूपी में दाखिल हो चुका है। यही नहीं जानकारी यह भी है कि आज शाम तक अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज पहुंच जाएगा। काफिले के मध्य प्रदेश की शिवपुरी में रुकने के दौरान अतीक अहमद के कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए है।

एबीपी के अनुसार, पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद का काफिला शिवपुरी पहुंचने से पहले रोका गया था। बताया जा रहा है कि अतीक को वाशरूम जाना था इस कारण काफिले को रोका गया था। ऐसे में जब काफिले को रोका गया था तो उस समय अतीक के कुछ तस्वरें और वीडियो सामने आए है।

#WATCH | Madhya Pradesh: The team of Prayagraj Police, taking mafia-turned-politician Atiq Ahmed to UP from Ahmedabad's Sabarmati Jail, briefly halted in Shivpuri earlier this morning.



As per a UP Court's order, the verdict in a kidnapping case will be pronounced on March 28.… pic.twitter.com/l1xzTgLVX9