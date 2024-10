Budgam: 15 जवान घायल?, सीआरपीएफ की गाड़ी सड़क से फिसला, अस्पताल में भर्ती

Highlights J&K's Budgam: ट्रक के सड़क से फिसल जाने से जवान घायल हो गए। J&K's Budgam: इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। J&K's Budgam: सीआरपीएफ की गाड़ी सड़क से फिसल गया।

J&K's Budgam: जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के खैगाम इलाके में सीआरपीएफ की गाड़ी सड़क से फिसल गया। जानकारी के मुताबिक घटना में 15 जवान घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीर के बडगाम में गुरुवार को ट्रक के सड़क से फिसल जाने से जवान घायल हो गए। सीआरपीएफ 181-एफ कंपनी के कर्मियों को ले जा रहा एक ट्रक मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के खैगाम इलाके में सड़क से फिसल गया। अधिकारी के हवाले से खबर दी गई है कि सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

15 Jawans Injured After CRPF Vehicle Skids Off In J&K's Budgam



Read more: https://t.co/AiJHHkBPKR#CRPF#JammuKashmir#TNCardspic.twitter.com/1LvjssLBkK