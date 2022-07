J&K: दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में आरपीएफ का एक जवान शहीद, सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन जारी

Highlights पुलिस ने बताया पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, तलाशी अभियान जारी आतंकी हमले में सहायक उप निरीक्षक विनोद कुमार हुए थे गंभीर रूप से घायल इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा CRPF के जवान ने दम

श्रीनगर: दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में रविवार को हुए आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का एक जवान शहीद हो गया। पुलवामा के गंगू क्रॉसिंग पर पास के बाग से एक गश्ती दल पर आतंकियों ने फायरिंग की।

पुलिस ने बताया कि गोलीबारी में सीआरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक विनोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कहा कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और तलाशी अभियान जारी है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह हमला जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक एएसआई मुश्ताक अहमद के मारे जाने के पांच दिन बाद हुआ है, जब आतंकवादियों ने 12 जुलाई को श्रीनगर के लाल बाजार में एक चेक पोस्ट पर हमला किया था। अहमद इस साल विभिन्न हमलों में आतंकवादियों द्वारा शहीद किए जाने वाले नौवें पुलिसकर्मी हैं।

पुलिस ने बताया कि 11 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए दो आतंकवादियों में जैश-ए-मोहम्मद का शीर्ष कमांडर कैसर कोका भी शामिल था। अधिकारी ने कहा कि कोका आतंकवाद से जुड़ी कई घटनाओं में वांछित था।

One CRPF personnel succumbed to his injuries after terrorists attacked police and CRPF personnel in the Gangoo area of Pulwama today. Area cordoned off. Search in progress: Jammu and Kashmir Police



(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/owS6eK3cU7