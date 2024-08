JK Assembly Polls 2024: विधानसभा चुनाव की घोषणा पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का आया बयान

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तीरीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव की घोषणा के साथ ही सियासी दलों में सक्रियता बढ़ गई है। चुनावी घोषणा के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखने की बात कही है, जिसमें उन्होंने राज्य में अधिकारियों के हुए तबादलों को लेकर सवाल उठाया है। उनका मानना है कि एलजी द्वारा ऐसा इसलिए किया गया है कि जिससे भाजपा को इसका लाभ पहुंच सके।

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "हम भारत के चुनाव आयोग को लिख रहे हैं कि उन्हें पिछले 24 घंटों में जम्मू-कश्मीर में हुए तबादलों की जांच करनी चाहिए। कई अधिकारियों को अचानक स्थानांतरित कर दिया गया, हमें संदेह है कि ये तबादले एलजी द्वारा भाजपा की बी और सी टीमों को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए हैं, जिन्हें भाजपा ने यहां रखा है।

उन्होंने राज्य के नेताओं की सुरक्षा का मुद्दा भी मुद्दा उठाया। उमर ने कहा, "पिछले 1-2 वर्षों में, कुछ नेताओं की सुरक्षा कम कर दी गई है और वापस ले ली गई है। हम ईसीआई से अनुरोध करते हैं कि वे आदेश दें और सुनिश्चित करें कि उनकी सुरक्षा बहाल की जाए..."

#WATCH | On Assembly poll in J&K to be held on Sept 18, 25 & October 1; Counting of vot s on Oct 4, National Conference leader Omar Abdullah says, "We are writing to the Election Commission of India that they should investigate the transfers that happened in J&K in the last 24… pic.twitter.com/Q4ZhEmMTdK