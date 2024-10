J&K Assembly Polls 2024: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में दोपहर 3 बजे तक हुई 56.01% वोटिंग, यहां पड़ा सबसे ज्यादा मतदान

Jammu and Kashmir Assembly Elections 2024: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 56.01% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा वोटिंग उधमपुर में हुई है। जहां रिकॉर्ड 64.43% मतदान हो चुका है। इसी प्रकार बांदीपोर में 53.09%, बारामूला में 46.09%, जम्मू में 56.74%, कठुआ में 62.43%, कुपवाड़ा में 52.98% और सांबा 63.24% मतदान दोपहर तीन बजे तक दर्ज किया गया है। इससे पहले जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में दोपहर 1 बजे तक 44.08% मतदान हुआ।

56.01% voter turnout recorded till 3 pm in the third and final phase of the Jammu and Kashmir Assembly elections.



Bandipore-53.09%

Baramulla-46.09%

Jammu-56.74%

Kathua- 62.43%

Kupwara-52.98%

Samba-63.24%

Udhampur-64.43%