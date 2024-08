J&K-Haryana Assembly Election Date 2024: जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में चुनावी बिगुल, कहां कितने वोटर, कब से करेंगे नामांकन, सभी डिटेल एक साथ

Highlights J&K-Haryana Assembly Election Date 2024 Live Announcement: जम्मू-कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। J&K-Haryana Assembly Election Date 2024 Live Announcement: J&K-Haryana Assembly Election Date 2024 Live Announcement: हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा।

J&K-Haryana Assembly Election Date 2024 Live Announcement: निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए तीन चरण और हरियाणा के लिए एक चरण में वोट डाले जाएंगे। जम्मू-कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और दोनों राज्य में 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। दोनों राज्य में 90-90 विधानसभा की सीटें हैं।

#WATCH | National Conference leader Farooq Abdullah says, "We want statehood, not only NC but all the parties of J&K want it. It is the Government of India's promise that there will be complete statehood..." pic.twitter.com/HDwez7gRHG — ANI (@ANI) August 16, 2024

जम्मू-कश्मीर में युवा मतदाताओं की संख्या 20 लाख

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें से 74 जनरल, 9 अनुसूचित जाति और 7 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। मतदाताओं की संख्या कुल 87.09 लाख हैं, जिसमें 44.46 लाख पुरुष और 42.62 लाख महिला मतदाता होंगे। जम्मू-कश्मीर में युवा मतदाताओं की संख्या 20 लाख है। हरियाणा में कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं।

#WATCH | On being asked about Assembly Elections in Maharashtra, Chief Election Commissioner Rajiv Kumar says, "Last time, Maharashtra and Haryana Assembly elections were held together. At that time, J&K was not a factor but this time there are 4 elections this year and 5th… pic.twitter.com/PsrV0724BR — ANI (@ANI) August 16, 2024

हरियाणा में कुल मतदाताओं की संख्या 2.01 करोड़

हरियाणा में 73 सामान्य, अनुसूचित जाति 0 और 7 सीट अनुसूचित जनजाति 17 सीट हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 2.01 करोड़ हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1.06 करोड़, महिला मतदाताओं की संख्या 0.95 करोड़ हैं। कुमार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पार्टियों ने अनुरोध किया था कि जो उम्मीदवार हैं और पार्टी पदाधिकारी हैं, उन सभी को बराबर सुरक्षा मिले ऐसा ना हो किसी को कम सुरक्षा मिले।

#WATCH | On J&K and Haryana elections announced, Congress leader Pawan Khera says, "Only yesterday the PM talked about 'One nation, one election'. Now what happened? They are doing elections only in two states.. Their defeat is certain...We are ready for elections..." pic.twitter.com/uYTMtdE5PZ — ANI (@ANI) August 16, 2024

विधानसभाओं के लिए मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी

जम्मू-कश्मीर में 18 सितंबर से एक अक्टूबर के बीच तीन चरणों में जबकि हरियाणा में एक ही चरण में एक अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को यह घोषणा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दोनों विधानसभाओं के लिए मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी।

#WATCH | National Conference leader Farooq Abdullah says, "...I appeal to ECI to give level playing fields...Especially the officers who were changed. The ECI should look into this matter and on what basis were they transferred..." pic.twitter.com/1stRSuLQXc — ANI (@ANI) August 16, 2024

साल 2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कुमार ने इस बहुप्रतीक्षित चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए कहा कि 90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पहले चरण के तहत 18 सितंबर को मतदान होगा जबकि दूसरे चरण के तहत 25 सितंबर को मतदान कराया जाएगा।

मतदान के लिए कुल 11,838 मतदान केंद्र होंगे

उन्होंने कहा कि आखिरी चरण का मतदान एक अक्टूबर को होगा और मतों की गिनती चार अक्टूबर को की जाएगी। कुमार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 42.6 लाख महिलाओं सहित कुल 87.09 लाख मतदाता हैं, जिनमें 20 लाख से अधिक युवा हैं। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। कुमार ने कहा कि मतदान के लिए कुल 11,838 मतदान केंद्र होंगे।

#WATCH | Haryana to vote on October 1; counting of votes on Oct 4



Former Haryana CM and Union Minister Manohar Lal Khattar says, "BJP will register its victory for the third time in Haryana... Bhupinder Singh Hooda did caste based politics and the people of Haryana will think… pic.twitter.com/qEfwbhRzwI — ANI (@ANI) August 16, 2024

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था

उन्होंने कहा कि इस पूर्ववर्ती राज्य के सभी उम्मीदवारों को उनके राजनीतिक दलों की मांग के अनुसार आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। कुमार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए वहां हर किसी में उत्सुकता है और वहां की आवाम तस्वीर बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि आयोग के एक दल ने जम्मू-कश्मीर का दौरा भी किया था और उसके बाद वह वहां मौसम ठीक होने और अमरनाथ यात्रा खत्म होने का इंतजार कर रहा था। केंद्र सरकार ने साल 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों... जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था।

#WATCH | Jammu: On the announcement of the Jammu and Kashmir assembly elections, National Conference President Farooq Abdullah says, "I will contest these elections, Omar Abdullah will not contest the elections. When the state status is granted then I will step down and Omar… pic.twitter.com/ixEucHUn6Z — ANI (@ANI) August 16, 2024

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। इस फैसले को चुनौती देनी वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का फैसला बरकरार रखा था।

हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीट के लिए एक अक्टूबर को मतदान होगा

इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को इस साल सितंबर तक इस पूर्ववर्ती राज्य में विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाने को कहा था। जम्मू-कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 के नवंबर-दिसंबर में पांच चरणों में हुआ था। तब यह एक राज्य था और लद्दाख इसका हिस्सा था। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीट के लिए एक अक्टूबर को मतदान होगा।

कुमार द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना पांच सितंबर को जारी होगी तथा नामांकन 12 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। नाम वापसी की आखिरी तारीख 16 सितंबर होगी। कुमार ने बताया कि मतदान एक चरण में एक अक्टूबर को होगा तथा चार अक्टूबर को मतगणना होगी।

हरियाणा में 95 लाख महिलाएं

उन्होंने कहा कि हरियाणा के कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों में 2.01 करोड़ मतदाता हैं जिनमें 95 लाख महिलाएं हैं। हरियाणा में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार है। इसका कार्यकाल तीन नवंबर को पूरा हो रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा ने जननायक जनता पार्टी (जजपा) के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में सीट साझेदारी को लेकर असहमति के बाद यह गठबंधन टूट गया था। बाद में भाजपा ने निर्दलीय विधायकों के समर्थन के दम पर अपनी सरकार बचा ली।

English summary :

J&K and Haryana Assembly Election Date 2024 Live Jammu Kashmir vote in 3 phases from September 18-25 and 1 oct Haryana to vote October 1 results day October 4

Web Title: J&K and Haryana Assembly Election Date 2024 Live Jammu Kashmir vote in 3 phases from September 18-25 and 1 oct Haryana to vote October 1 results day October 4