कुलगाम मुठभेड़ में 1 आतंकवादी ढेर, घेर में 3-4 आतंकी, आरएस पुरा में पाकिस्तानी नागरिक अरेस्ट

By सुरेश एस डुग्गर | Updated: September 8, 2025 10:52 IST2025-09-08T10:51:26+5:302025-09-08T10:52:31+5:30

आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने के बाद तलाश अभियान मुठभेड़ में बदल गया।

jk 1 terrorist killed Kulgam encounter 3-4 terrorists surrounded Pakistani citizen arrested in RS Pura | कुलगाम मुठभेड़ में 1 आतंकवादी ढेर, घेर में 3-4 आतंकी, आरएस पुरा में पाकिस्तानी नागरिक अरेस्ट

सांकेतिक फोटो

Highlightsआतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी।गोलीबारी हुई और एक आतंकवादी मारा गया।सेना के एक अधिकारी समेत दो जवान जख्‍मी हो गए।

श्रीनगरः जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सोमवार को मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया वहीं सेना का एक जवान घायल हो गया। यहां अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने गुडार वन क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद तलाश अभियान शुरू किया। आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने के बाद तलाश अभियान मुठभेड़ में बदल गया।

सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर पुलिस को खुफिया सूचना मिलने के बाद भारतीय सेना, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने कुलगाम के गुडार जंगल में संयुक्त तलाश अभियान चलाया।’’ इसमें कहा गया है कि सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और आतंकवादियों को ललकारा जिस पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी।

‘‘जिसके बाद दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हुई और एक आतंकवादी मारा गया वहीं एक जूनियर कमीशन अधिकारी घायल हो गया।’’ चिनार कोर ने बताया कि अभियान अभी जारी है। कश्‍मीर के कुलगाम इलाके के जंगलों में तीन से चार आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है जिसमें सेना के एक अधिकारी समेत दो जवान जख्‍मी हो गए।

दूसरी ओर बीएसएफ ने जम्मू के आरएस पुरा में एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम ज़िले के गुड्डार वन क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस, सेना की 9 आरआर और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम द्वारा आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद अभियान शुरू करने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई।

अधिकारी ने कहा, "जैसे ही संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान के पास पहुँची, छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका जवाबी कार्रवाई में जवाब दिया गया, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई।" उन्होंने कहा कि आखिरी रिपोर्ट आने तक गोलीबारी जारी थी, जबकि इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा गया है।

गोलीबारी में सेना के एक अधिकारी समेत दो जवानों के जख्‍मी होने की खबर है। दूसरी ओर सीमा सुरक्षा बलों ने देर रात जम्मू जिले के आरएस पुरा सेक्टर में एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है।
अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ कर्मियों ने कल देर रात एक सीमा स्तंभ के पास कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ देखीं और उसके बाद एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने बताया कि फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। आगे की जानकारी का इंतज़ार है।

Web Title: jk 1 terrorist killed Kulgam encounter 3-4 terrorists surrounded Pakistani citizen arrested in RS Pura

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :jammu kashmirterroristPakistanजम्मू कश्मीरआतंकवादीपाकिस्तान