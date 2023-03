झारखंड: नई रोजगार नीति को लेकर युवाओं का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

रांची: झारखंड में राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई रोजगार नीति को लेकर छात्रों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार की नई डोमिसाइल नीति का विरोध कर रहे हैं इस दौरान उग्र होते प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए झारखंड पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं।

प्रदर्शनस्थल से आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस छात्रों को काबू में करने के लिए पूरी सख्ती बरत रही है। कई छात्रों को भागने के लिए पुलिस लाठियां भांज रही है और आंसू गैस के गोले से भीड़ को अलग कर रही है।

डीसी राहुल सिन्हा ने कार्रवाई पर सूचना देते हुए कहा, "विरोध हिंसक हो गया, इसलिए हमने 500 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया। हम कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए सतर्क हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि छात्र यहां से चले जाएं। हमें आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा।"

