झारखंड: नौकरियों में स्थानीय लोगों के 100 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र; बंद का ऐलान, पुलिस ने की सुरक्षा कड़ी

Highlights झारखंड में छात्र संघ ने किया बंद का ऐलान नौकरियों में 100 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर छात्र कर रहे विरोध प्रदर्शन राज्य में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती

रांची: झारखंड में सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर बुधवार, 19 अप्रैल को विभिन्न छात्र संगठनों के सदस्यों ने राज्यव्यापी बंद लागू करने का ऐलान किया है।

झारखंड छात्र संघ के लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान झारखंड प्रशासन ने विरोध को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी है। पूरे राज्य में सड़कों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

गौरतलब है कि झारखंड राज्य छात्र संघ ने रांची के मोराबादी इलाके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान टायर जलाए गए और आसपास के वेंडरों को दुकानें बंद करने के लिए कहा गया। इसी तरह अन्य जिलों में भी हालात देखने को मिले हैं।

#WATCH | Jharkhand: Bandh has been called by the Students Union in Ranchi. Police forces have been deployed across the district. Patrolling and CCTV surveillance is being done. We will only take action against students if required: Shubhanshu Jain, City SP pic.twitter.com/liuyZcGHvk