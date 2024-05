Jharkhand: राहुल गांधी को रांची की कोर्ट ने भेजा समन, 11 जून को दिया पेश होने का आदेश, जानिए क्या है मामला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 22, 2024 08:32 AM

Next

रांची की एमपी एमएलए अदालत ने राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में समन जारी किया है।