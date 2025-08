Ramdas Soren: दिल्ली में भर्ती झारखंड के मंत्री की हालत गंभीर, डॉक्टरों ने रखा लाइफ सपोर्ट पर

Ramdas Soren:झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन घर के बाथरूम में गिरने के बाद से अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें झारखंड के दिल्ली लाया गया है जहां उनकी हालत बेहद गंभीर है। डॉक्टर्स उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रामदास सोरेन लाइफ सपोर्ट पर हैं और वरिष्ठ विशेषज्ञों की एक बहु-विषयक टीम उनकी स्थिति पर कड़ी नज़र रख रही है। दिल्ली के जिस निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।

झामुमो के 62 वर्षीय नेता को उनके घर के बाथरूम में गिरने के बाद जमशेदपुर से राष्ट्रीय राजधानी के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल ले जाया गया।

STORY | Jharkhand Edu Minister Ramdas Soren airlifted to Delhi hospital after suffering brain injury



