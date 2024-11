Jharkhand Election 2024 Voting Live: झारखंड में 9 बजे तक 13% वोटिंग, दूसरे चरण में 38 सीटों पर हो रहे मतदान

Jharkhand Election 2024 Voting Live:झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए 38 सीटों पर बुधवार को सुबह नौ बजे तक करीब 13 प्रतिशत मतदान हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सुबह सात बजे से मतदान जारी है और यह शाम पांच बजे तक जारी रहेगा।

अधिकारियों ने बताया कि 31 मतदान केंद्रों पर मतदान शाम चार बजे समाप्त हो जाएगा, हालांकि उस समय कतार में खड़े लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा, "मतदान के पहले दो घंटों में 12.71 प्रतिशत मतदान हुआ।

मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है।" एक अन्य अधिकारी ने बताया कि बुधवार को कुल 1.23 करोड़ मतदाता अपने मताधिकारों का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, जिनमें 60.79 लाख महिलाएं और 147 ‘थर्ड जेंडर’ के मतदाता शामिल हैं। दूसरे चरण में मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अमर कुमार बाउरी सहित कुल 528 उम्मीदवार अपनी राजनीतिक किस्मत आजमा रहे हैं।

12.71% voter turnout recorded till 9 am in the second and final phase of #JharkhandElection2024



6.61% recorded till 9 am in #MaharashtraElection2024