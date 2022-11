समन भेजना साजिश का हिस्सा, डरने वाला नहीं हूं, भाजपा पर बरसे सीएम सोरेन, कहा-ईडी ऑफिस के बाहर सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई

Highlights हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी की ओर से समन भेजना एक साजिश का नतीजा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक आदिवासी का बेटा झारखंड को सफलतापूर्वक चला रहा है। आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए गुरुवार को रायपुर जाने का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था।

रांचीः ईडी के समन पर तो पेश नहीं हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लेकिन इस बहाने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि मेरी ओर से कोई अपराध किया गया है तो फिर समन और नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं, आओ और मुझे गिरफ्तार कर लो।

इसके लिए पूछताछ की क्या जरूरत है? ईडी ऑफिस के बाहर सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है। आप झारखंडियों से डरे हुए क्यों हैं? हेमंत सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संयम बरतने को कहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष लाख जतन कर ले, लेकिन राज्य की जनता के मिले समर्थन से यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी।

हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी की ओर से समन भेजना एक साजिश का नतीजा है। वो डरने वाले नहीं हैं। ईडी आये और मुझे गिरफ्तार करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक आदिवासी का बेटा झारखंड को सफलतापूर्वक चला रहा है, यह विरोधियों को पच नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए गुरुवार को रायपुर जाने का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था।

Besides that, we are taking legal opinion to further explore it. Yes, definitely we have sought time till 23rd November because he can't go (and appear before ED) right now: Supriyo Bhattacharya, JMM on more time sought for Jharkhand CM Hemant Soren to appear before ED pic.twitter.com/6UXEwlQumC