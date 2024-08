watch: सोरेन क्यों डर रहे हैं?, ऐसा कोई सगा नहीं, जिनको हेमंत ने ठगा नहीं, चौहान ने कहा-लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे..., देखें वीडियो

Highlights Jharkhand Assembly Elections: रावण का भी अहंकार चूर हो गया था। Jharkhand Assembly Elections: झारखंड के युवा, लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे। Jharkhand Assembly Elections: पूरी रात प्रताड़ित किया गया।

Jharkhand Assembly Elections: भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला। चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन क्यों डर रहे हैं? उन्होंने झारखंड को अराजकता की खाई में धकेल दिया है। युवा न्याय मांगने आ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आपने बात की थी। बेरोजगारी भत्ता देकर आपने नौकरी देने की बात की थी लेकिन आपने नहीं दी। जब युवा न्याय मांगने आ रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं के विरोध को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है पूरी रात प्रताड़ित किया गया। मैं हेमंत सोरेन सरकार से कहना चाहता हूं कि रावण का भी अहंकार चूर हो गया था, अगर वह सोचता है कि न्याय और अधिकार की लड़ाई को इस तरह कुचला और दबाया जा सकता है, तो वह गलत है... झारखंड के युवा, लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे।

#WATCH | Ranchi: On the Bharatiya Janata Yuva Morcha's Aakrosh Rally, Union Minister Shivraj Singh Chouhan says, "Why is Hemant Soren afraid? He has pushed Jharkhand into the abyss of anarchy. Youths are coming to demand justice. They are saying that you had talked about giving… pic.twitter.com/2C9Rm7G9Jo