झारखंड: चतरा की एसिड अटैक पीड़िता को इलाज के लिए रिस्म से एयरलिफ्ट करके एम्स भेजा गया

Highlights 17 साल की तेजाब पीड़िता को रांची के रिम्स से दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया झारखंड सरकार ने बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कराकर उसे रांची से दिल्ली पहुंचवाया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीड़िता के परिजनों को 1 लाख रुपये की सहायता राशि भी दी है

रांची: झारखंड के चतरा में तेजाब हमले से घायल हुई 17 साल की लड़की को बेहतर इलाजे के लिए रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) से दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में शिफ्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने बुधवार को तेजाब पीड़िता बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए एयरलिफ्ट कराकर रांची से दिल्ली पहुंचवाया है।

इस संबंध में बताया जा रहा है कि बीते 5 अगस्त को तेजाब हमले में गंभीर रूप से जली हुई पीड़िता को अच्छे इलाज के लिए चतरा से रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था। रिम्स में पीड़िता का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर किये जाने का प्रस्ताव रखा था।

Jharkhand | The acid attack victim girl from Chatra was airlifted to Delhi for better medical treatment, today. pic.twitter.com/wY8h4fiTjp