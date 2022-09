मणिपुर में 5 विधायकों के JDU छोड़ BJP में शामिल होने पर बोले ललन सिंह- जो हुआ वो भाजपा ने धनबल के इस्तेमाल से किया

Highlights जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ललन सिंह ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ भाजपा ने धनबल का इस्तेमाल करके किया। उन्होंने कहा कि पीएम के लिए विपक्षी दलों का साथ आना भ्रष्टाचार है। जदयू ने इस साल मार्च में विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से छह ने जीत दर्ज की थी।

पटना: मणिपुर में जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के पांच विधायक शुक्रवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। इसी क्रम में भाजपा और जदयू के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। ऐसे में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ललन सिंह ने शनिवार को भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ भाजपा ने धनबल का इस्तेमाल करके किया।

