जेडीएस ने EC को पत्र लिखकर अभिनेता किच्चा सुदीप की फिल्में, शो और उनके विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग की

बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जेडीएस ने चुनाव के अंत तक कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप के अभिनय आधारित शो, फिल्में और उनके विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग की है। शुक्रवार को जेडीएस ने इस बाबत चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और आयोग से इसकी मांग की है। दरअसल, जनता दल (सेकुलर) का मानना है कि अभिनेता वर्तमान में भाजपा के स्टार प्रचारक हैं ऐसे में उनकी फिल्में, विज्ञापन, पोस्टर आदि वोटों को प्रभावित कर सकते हैं।

Karnataka | JDS has written to the Election Commission to stop the show starring Kannada actor Kiccha Sudeep and advertisements featuring him till the end of the elections, in view of the fact that his films, advertisements, posters etc can influence votes as he is currently…