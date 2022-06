कर्नाटक: JDS विधायक की अजब करतूत, कॉलेज प्रिंसिपल को मारा थप्पड़, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

बेंगलुरु: कर्नाटक में JDS के एक विधायक द्वारा कॉलेज के प्रिंसिपल को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। मांड्या से जेडीएस विधायक एम श्रीनिवास कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान नलवाड़ी कृष्णराजा वाडियार कॉलेज में बने कंप्यूटर लैब को लेकर कुछ बातों का प्रधानाचार्य स्पष्ट जवाब नहीं दे सके थे। इसके बाद एम श्रीनिवास ने उन्हें वहां खड़े सभी लोगों के सामने ही थप्पड़ जड़ दिया।

घटना सोमवार की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। साथ ही प्रिंसिपल के साथ इस तरह के व्यवार को लेकर लोग विधायक के प्रति नाराजगी भी जता रहे हैं।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चश्मदीदों ने बताया कि पुनर्निर्मित आईटीआई कॉलेज के उद्घाटन के दौरान प्रयोगशाला में काम के बारे में प्राचार्य नागानंद द्वारा जानकारी नहीं देने पर श्रीनिवास भड़क गए थे।

#Shocking#Mandya@JanataDal_S mla M Srinivas slaps Principal of Nalwadi krishnaraja wadeyar college in infront of everyone. He was upset that the principal did not give him info about the newly setup lab. #Karnatakapic.twitter.com/SNGmqXDPVO