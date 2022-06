शेख नगर होगा शिवनगर तो अंफाला चौक बन जाएगा अब हनुमान चौक, जम्मू-कश्मीर नगर निगम ने नाम बदले जाने का प्रस्ताव किया पास

जम्मू: जम्मू नगर निगम (जेएमसी) की ओर से शहर के दो स्थानों के नाम बदले जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। शेख नगर का नाम अब शिवनगर और अंफाला चौक का नाम हनुमान चौक रखने का प्रस्ताव जेएमसी की ओर से पास किया गया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार जेएमसी के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने प्रस्ताव पास किए जाने की जानकारी दी। चंद्र मोहन ने बताया, 'जेएमसी ने शेख नगर का नाम बदलकर शिवनगर और अम्फल्ला चौक का नाम हनुमान चौक करने का प्रस्ताव पारित किया है।'

J&K | Jammu Municipal Corporation (JMC) has passed a resolution to change the name of Sheikh Nagar to Shivnagar and Amphalla Chowk to Hanuman Chowk, said JMC Mayor Chander Mohan Gupta yesterday.