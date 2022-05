जम्मू-कश्मीरः बडगाम में टीवी कलाकार अमरीन भट की गोली मारकर हत्या, 10 वर्षीय भतीजे को हाथ में गोली लगी

Highlights चदूरा इलाके के हुशरू स्थित आवास के पास अमरीन नामक महिला पर गोलीबारी की। अमरीन का नाबालिग भतीजा फरहान जुबैर भी घायल हो गया है। बडगाम के चदूरा में उसके आवास पर अमरीन भट पर गोलियां चलाईं।

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के चदूरा इलाके में आतंकवादियों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को कहा कि हमले में उसका नाबालिग भतीजा भी घायल हो गया।

पुलिस ने कहा कि यह हमला प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के तीन आतंकवादियों ने किया था। मृतक की पहचान अमरीन भट के रूप में हुई है, जो एक टीवी कलाकार है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा कि आतंकवादियों ने आज बडगाम के चदूरा में उसके आवास पर अमरीन भट पर गोलियां चलाईं।

J-K: Woman shot dead by terrorists in Budgam, her nephew also injured in attack



