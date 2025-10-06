Jammu & Kashmir: इस बार कश्मीर में जल्द आ गई सर्दी, राजदान दर्रे में हल्की बर्फबारी, गुरेज घाटी में तापमान में गिरावट
By सुरेश एस डुग्गर | Updated: October 6, 2025 12:10 IST2025-10-06T12:10:08+5:302025-10-06T12:10:19+5:30
हल्की बर्फबारी के बावजूद, राजदान टाप की पहाड़ी ढलानें सफेद रंग से रंग गईं, जिससे इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लग गए और साथ ही आने वाले कड़ाके की ठंड के मौसम की शुरुआत का संकेत भी मिला।
जम्मू: गुरेज घाटी का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले राजदान दर्रे में सोमवार को फिर से बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में अचानक गिरावट आई और उत्तरी कश्मीर के ऊंचे इलाकों में सर्दी का आगमन जल्दी हो गया।
हल्की बर्फबारी के बावजूद, राजदान टाप की पहाड़ी ढलानें सफेद रंग से रंग गईं, जिससे इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लग गए और साथ ही आने वाले कड़ाके की ठंड के मौसम की शुरुआत का संकेत भी मिला।
अधिकारियों के अनुसार, बांडीपोरा-गुरेज सड़क, जो लगभग 84 किलोमीटर लंबी है और गुरेज और जिला मुख्यालय के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग है, अप्रत्याशित मौसम की स्थिति के कारण कड़ी निगरानी में है।
जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हालांकि ताजा बर्फबारी से अभी तक वाहनों की आवाजाही बाधित नहीं हुई है, फिर भी अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वे कहते थे कि हम सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजदान मार्ग पर लगातार नजर रख रहे हैं।
अधिकारियों ने बताया कि मौसम में किसी भी प्रतिकूल बदलाव के कारण दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अस्थायी रूप से बंद करना पड़ सकता है। वैसे गुरेज के स्थानीय लोगों ने शुरुआती बर्फबारी पर खुशी और चिंता दोनों व्यक्त की। वे कहते थे कि पहली बर्फबारी के बाद घाटी बेहद खूबसूरत लग रही है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हमारा लंबा शीतकालीन अलगाव निकट है।
राजदान मार्ग पर भारी बर्फबारी के कारण यह इलाका सर्दियों के दौरान कई महीनों तक घाटी के बाकी हिस्सों से कटा रहता है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान लगाया है और यात्रियों को सतर्क रहने और ऊंचाई वाले रास्तों पर अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी है।
अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से आधिकारिक मौसम संबंधी सलाह के माध्यम से अपडेट रहने और सर्दियों की तैयारी पहले से सुनिश्चित करने की भी अपील की है।