जम्मू-कश्मीरः बडगाम में दो मजदूरों को गोली मारी, एक प्रवासी मजदूर की मौत, दूसरा गंभीर

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में आतंकवादियों ने बृहस्पतिवार की रात दो मजदूरों को गोली मार दी। बडगाम के जुदुर इलाके में एक ईंट भट्ठे में काम कर रहे 2 बाहरी मजदूरों पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनमें से एक ने दम तोड़ दिया।

जम्मू-कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों की गोलीबारी के शिकार दो श्रमिकों में से एक बिहार के दिलखुश कुमार (17) की इलाज के दौरान मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बडगाम के जुदुर इलाके के बापोरा में हुई इस घटना में एक श्रमिक के कंधे में गोली लगी थी, जबकि दूसरे की हथेली में चोट आयी है। उनकी पहचान दिलकश और गुरी के रूप में हुई है।

