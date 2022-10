जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा में एलओसी के पास विदेशी आतंकी ढेर, हथियार और गोला-बारूद बरामद, घुसपैठ की कर रहा था कोशिश

जम्मू: कुपवाड़ा के टंगधार सेक्टर के सुधपोरा इलाके में एलओसी के करीब बुधवार को भारतीय सेना ने आतंकवादियों के घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में घुसपैठ का प्रयास कर रहे दो से तीन आतंकवादियों में से सुरक्षाबलों ने एक को सीमा के नजदीक ही ढेर कर दिया। वहीं, गोलीबारी के बाद अन्य दो आतंकवादी सुरक्षित भागने में सफल रहे। हालांकि घुसपैठ के इस प्रयास के बाद सुरक्षाबलों ने टंगधार सेक्टर से लगते इलाकों में सर्च आपरेशन शुरू कर दिया है।

कश्मीर जोन पुलिस ने एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि करते हुए ट्वीट किया, 'कुपवाड़ा में एलओसी के करीब सुधपोरा में एक विदेशी आतंकी मारा गया है। उसके पास से हथियार और अन्य आपत्तिजनक चीजें मिली हैं।'

One foreign #terrorist killed in Sudpora near LoC in #Kupwara. #Incriminating materials including arms & ammunition recovered. Search going on. Further details shall follow.@JmuKmrPolice