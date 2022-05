जम्मू कश्मीर सुरंग: चार शव मिले, छह अन्य की तलाश जारी, पांच बंगाल, दो नेपाल, एक असम और दो जम्मू-कश्मीर के निवासी

Highlights बचाव दल के लोग व मशीनें लगातार मलबे को हटाने का काम कर रही हैं। तीसरे दिन बचाव दल ने मलबे में दबे 4 और मजदूरों का शव बरामद कर लिया। सभी शवों को रामबन जिला अस्पताल में रखा गया है।

जम्मूः जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के खूनी नाला इलाके में मुख्य टनल के साथ बन रही एडिट टनल धंसने के कारण मलबे में दबे 9 मजदूरों में से चार के शव बरामद कर लिए गए हैं। डीसी रामबन ने कहा कि अन्य मजदूरों की तलाश की जा रही है।

बचाव दल के लोग व मशीनें लगातार मलबे को हटाने का काम कर रही हैं। बचाव कार्य के तीसरे दिन बचाव दल ने मलबे में दबे 4 और मजदूरों का शव बरामद कर लिया। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है जबकि सभी शवों को रामबन जिला अस्पताल में रखा गया है।

#UPDATE | A total of five bodies have been recovered so far. We're waiting for the operation to continue so that we can locate the remaining five persons. 3 dead bodies have been identified, all were from West Bengal. We're in touch with WB Admin: Ramban DC Mussarat Islam pic.twitter.com/fbSrxsCmbc