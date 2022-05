जम्मू कश्मीर सुरंग ढही: सभी 10 शव बरामद, लापरवाही का मामला दर्ज, मरने वालों पांच पश्चिम बंगाल से

Highlights सभी शवों को रामबन जिला अस्पताल में रखा गया है। शुक्रवार को भी मलबे से एक शव मिला था। पांच बंगाल, दो नेपाल, एक असम और दो जम्मू-कश्मीर के निवासी हैं।

जम्मूः जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के खूनी नाला क्षेत्र में सुरंग खोदने के दौरान पहाड़ दरकने से मलबे में दबे 9 श्रमिकों के शव को शनिवार निकाल लिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को एक शव निकाला गया था, जिसकी पहचान सुधीर रॉय (31) निवासी पश्चिम बंगाल के रूप में हुई।

वहीं, तीन अन्य श्रमिक रेस्क्यू किए गए हैं। पुलिस ने इस संबंध में कंपनी पर लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है जबकि सभी शवों को रामबन जिला अस्पताल में रखा गया है। गत शुक्रवार को भी मलबे से एक शव मिला था। पांच बंगाल, दो नेपाल, एक असम और दो जम्मू-कश्मीर के निवासी हैं।

Ramban, J&K rescue op | So far nine bodies have been recovered from the spot, maybe one is left. Out of these 9 deceased, five were from West Bengal, one from Assam, two from Nepal, and two were local. FIR has been registered for negligence: Mohita Sharma, Ramban SSP. pic.twitter.com/DeDRLhUroP