Video: अमरनाथ यात्रा वाले रूट पर हेलीकॉप्टर ने किया खतरनाक तरीके से लैंडिंग, वीडियो के वायरल होने पर DGCA ने दिए जांच के आदेश

Amarnath Yatra 2022: सोशल मीडिया पर अमरनाथ यात्रा (Amarnath Yatra) के रूट पर जाने वाली एक हेलीकॉप्टर के लैंडिंग का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यह देखा जा रहा है कि कैसे तरीके से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो रही है।

यही नहीं लैडिंग से पहले कैसे एक शख्स यात्रियों को हटने के कह रहा है, यह भी इस वीडियो में यह देखा गया है। वीडियो अपलोड होने के बाद यह वायरल हो गया जिसके कारण लोग इसके सुरक्षा को लेकर भी बातें करने लगे है। मामले का संज्ञान लेते हुए डीजीसीए ने जांच के आदेश भी दिए है।

टाइम्स नाउ की एक खबर के मुताबिक, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग देखी जा रही है। इसमें देखा जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर बड़े पत्थरों और खच्चरों के बीच उबड़-खाबड़ जमीन के आसपास लैंड कर रहा है। यही नहीं हेलीकॉप्टर लैंड करने से पहले वहां चल रहे यात्रिंयों के सर से जाते दिख रहा है और वह बार-बार उनके ऊपर से जा रहा है।

इस दौरान इस शख्स को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि साइड...साइड....साइड हो, साइड हो। वीडियो में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को देख ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त वह नीचे गिर सकता है। बताया जा रहा है कि यह घटना यात्रा के रूट में पड़ने वाले महुगुणा पास की है। इस तरीके से लैंडिंग को लेकर जांच शुरू हो गई है।

Which is the safer mode? Helicopter or Mule? This is ⁦@DGCAIndia⁩ approved Helipad #Panchtarni ⁦@MoCA_GoI⁩ ⁦@SafetyMatters6⁩ The saga continues pic.twitter.com/SwJlfjMrdh