गुलाम नबी आजाद की पार्टी में गए 17 पूर्व नेताओं ने कांग्रेस में की घर वापसी, पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद भी लौटे

Highlights कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इन नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि आने वाले दिनों में डीएपी के कई और नेता कांग्रेस में वापसी करेंगे।

नयी दिल्लीः जम्मू-कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने से पहले ही जम्मू-कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद समेत एक दर्जन से अधिक नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी (डीएपी) के 17 पूर्व नेता शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए जिनमें राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद भी शामिल हैं। इन नेताओं की यह कांग्रेस में वापसी है।

तारा चंद, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद और 15 अन्य नेताओं ने कांग्रेस में वापसी की है। इनमें मनोहर लाल और बलवान सिंह, तीन बार के मंत्री पीरजादा मोहम्मद सईद, मोहम्मद मुजफ्फर पर्रे, मोहिंदर भारद्वाज, भूषण डोगरा, विनोद शर्मा, नरिंदर शर्मा, नरेश शर्मा, अंबरीश मगोत्रा, सुभाष भगत संतोष मन्हास, बद्री नाथ शर्मा, वरुण मगोत्रा, अनुराधा शर्मा, विजय तारगोत्रा और चंदर प्रभा शर्मा (डीएपी की वरिष्ठ महिला नेता) का भी नाम है।

LIVE: Congress party briefing by Shri @kcvenugopalmp, Shri @Jairam_Ramesh, Smt @rajanipatil_in and Shri @Pawankhera at AICC HQ. https://t.co/mArF4cHohQ