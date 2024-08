कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से दो दर्जन घर तबाह, भूस्खलन से श्रीनगर-लेह हाईवे भी हुआ बाधित

Cloudburst in Jammu and Kashmir: इन दिनों भारत के बहुत से राज्य प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं, जिससे कि आम जनजीवन को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसा ही कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटना हुई है। जिसके चलते श्रीनगर लेह हाईवे बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटा और भूस्खलन हुआ। जिसके बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद करना पड़ा। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस घटना में किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ।

A #cloudburst in Cherwan Kangan area of #Kashmir's #Ganderbal district caused damage to #paddy fields while several #vehicles got stuck in debris



