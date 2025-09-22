Jammu-Kashmir: सेबों के खराब होने की एक वजह गत्ते के डिब्बे, लकड़ी के बक्से फिर पैकेजिंग के लिए हो रहे इस्तेमाल
Jammu-Kashmir: इस कटाई के मौसम में ट्रकों के कई दिनों तक धूप में फंसे रहने के कारण हजारों टन कश्मीरी सेब राजमार्गों पर सड़ गए। किसान और विशेषज्ञ इस बात पर बहस में उलझे हुए हैं कि सेब जल्दी खराब क्यों हो गए और भविष्य में उद्योग को किस तरह की पैकेजिंग पद्धति अपनानी चाहिए। उत्पादकों का कहना है कि पांच से बारह दिनों तक ट्रकों में फंसे सेबों के सितंबर की भीषण गर्मी में टिके रहने की संभावना बहुत कम थी।
शोपियां के एक उत्पादक अब्दुल मजीद ने बताया कि सेब जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर वे समय पर मंडियों तक नहीं पहुंचते और बिना रेफ्रिजरेशन के धूप में पड़े रहते हैं, तो वे सड़ने ही वाले हैं।
जबकि वैज्ञानिक बताते हैं कि उच्च तापमान पर, सेब तेजी से सांस लेते हैं, समय से पहले पक जाते हैं और फफूंद और जीवाणु संक्रमण के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं - जिससे राजमार्गों पर लंबी देरी नुकसान का एक प्रमुख कारण बन जाती है।
लेकिन देरी के अलावा, कश्मीर के बागों और बाजारों में एक और बहस चल रही है: सूखी धान की घास से ढके पारंपरिक लकड़ी के चिनार के बक्सों की जगह हल्के कार्डबोर्ड के डिब्बों का इस्तेमाल। कुछ किसानों का तर्क है कि पारंपरिक पैकेजिंग गर्मी से बचाने और चोट लगने से बचाने का काम करती है। परिमपोरा फल मंडी के एक व्यापारी नजीर अहमद का तर्क था कि लकड़ी के बक्सों में फल दबाव झेल सकते हैं। डिब्बों में, वे जल्दी नरम हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और खराब हो जाते हैं।
वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि पैकेजिंग एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा करती है। घास लगे लकड़ी के बक्सों ने ढेर लगाने पर हवा, गद्दी और मजबूती प्रदान की। कार्डबोर्ड के डिब्बे, हालांकि सस्ते और परिवहन में आसान होते हैं, लेकिन वे कम गर्मी प्रतिरोधी होते हैं, नमी सोखते हैं, और लंबे समय तक ढेर में रखे रहने पर सिकुड़ सकते हैं। शोध से पता चलता है कि खराब पैकेजिंग दबाव की स्थिति में सेब की शेल्फ लाइफ को कम कर सकती है।
नतीजतन इस संकट ने कश्मीर में पैकेजिंग प्रथाओं की समीक्षा की मांग को फिर से जन्म दिया है। ऐसे में सवाल यह उभरा है कि क्या उत्पादकों को लकड़ी के बक्सों का उपयोग फिर से शुरू करना चाहिए? कुछ लोगों का तर्क है कि इसका समाधान पीछे जाने में नहीं, बल्कि आगे बढ़ने में है - आधुनिक हवादार प्लास्टिक के बक्सों, प्री-कूलिंग सुविधाओं, रीफर ट्रकों और बेहतर नियंत्रित वातावरण भंडारण में निवेश करना। दूसरों का मानना है कि जब तक ऐसा बुनियादी ढांचा व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक लंबी दूरी के परिवहन के लिए लकड़ी के बक्से ही सुरक्षित विकल्प बने रहेंगे।
कुलगाम के एक प्रगतिशील किसान, फारूक अहमद, इस दुविधा को इस प्रकार व्यक्त करते हैं: "कार्डबोर्ड की शुरुआत लागत कम करने और अंतरराज्यीय पैकेजिंग मानदंडों को पूरा करने के लिए की गई थी, लेकिन जलवायु संबंधी वास्तविकताओं और राजमार्गों की देरी के कारण हमें पुनर्विचार करना पड़ सकता है। या तो राजमार्गों की रुकावटों को दूर किया जाए और कोल्ड-चेन सुविधाएं बनाई जाएं, या हमें अपने फलों की सुरक्षा के लिए मजबूत पैकेजिंग की ओर लौटना होगा।
कश्मीर के सेब किसानों के लिए, इस साल के नुकसान ने एक कठोर वास्तविकता को उजागर किया है - विश्वसनीय परिवहन और मजबूत पैकेजिंग के बिना, बेहतरीन उपज भी बाग से बाजार तक के सफर में टिक नहीं पाएगी।