Jammu Kashmir Assembly elections: धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव, 90 विधानसभा सीटों पर पड़ेंगे वोट

Jammu Kashmir Assembly elections State Profile EC announce live updates: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) शुक्रवार 16 अगस्त, 2024 को दोपहर 3 बजे आगामी विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। चुनाव आयोग ने इन राज्यों में मतदाता सूची को अद्यतन करके जून में हरियाणा (Haryana), महाराष्ट्र (Maharashtra), झारखंड (Jharkhand) और जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir Election 2024) में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी थी। हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चुनाव होने हैं। साल के अंत में महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग आज हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के लिए कार्यक्रम की घोषणा करेगा।

जम्मू-कश्मीर में 90 सीट पर वोट डालें जाएंगे। 2019 के पहले जम्मू-कश्मीर पूर्ण राज्य हुआ करता था। धारा 370 हटने के बाद पहली बार मतदान होने जा रहा है। पहले जम्मू-कश्मीर में 87 सीट पर वोट पड़ते थे। हाल ही में 3 सीट में इजाफा हुआ हैं। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा की सीटें हैं। 2014 में 87 सीट थीं। जम्मू में 37, कश्मीर में 46 और लद्दाख में 6 विधानसभा सीटें थीं।

#WATCH | Chandigarh: Haryana CM Nayab Singh Saini says, "I pay tribute to Former PM Atal Bihari Vajpayee on his death anniversary...The Haryana cabinet had decided to give Rs 2000 per acre as a bonus to farmers on Kharif crops in Haryana. Today, its first instalment has been… pic.twitter.com/AzwDpFeetl

कार्यक्रम में नामांकन दाखिल करने, मतदान और परिणामों की घोषणा की तारीखें शामिल होंगी। 14 अगस्त को चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक की। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर, 2024 तक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया समाप्त करने का निर्देश दिया था।

#WATCH | Election Commission of India to announce the schedule for Assembly elections in various states, today.



JKNC leader Sheikh Bashir Ahmad says, "We hope that elections will be announced (in J&K). People of J&K have been waiting for 5 years so that they elect their… pic.twitter.com/TNLs9gAg9c