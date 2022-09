अनंतनागः सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, दो आतंकी ढेर, और आतंकियों के छिपे होने की आशंका

Highlights आसपास के इलाके के पूरी तरह से घेर रखा गया है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का आपरेशन जारी है।

जम्मूः जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। कुछ घंटे चले मुठभेड़ में अब तक दो आतंकी मार गिराए गए। लेकिन अभी भी आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का आपरेशन जारी है। आसपास के इलाके के पूरी तरह से घेर रखा गया है।

Encounter underway at the Poshkreeri area of Anantnag. Two terrorists killed. Police and security forces are on the job: Jammu and Kashmir Police



(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/UxWDXPOdlj