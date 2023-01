J&K: रजौरी आतंकी हमले का सुरक्षाबलों ने लिया बदला, दो आतंकवादियों को किया ढेर, ऑपरेशन हुआ तेज

Highlights डांगरी हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बालाकोट में सीमा पर तैनात सतर्क सैनिकों ने अब तक 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। डांगरी में लक्षित हत्या ( टारगेट किलिंग) के बाद जम्मू संभाग में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

जम्मू-कश्मीरः बालाकोट में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान दो आतंकवादियों को मार गिराया। व्हाइट नाइट कॉर्प्स के मुताबिक डांगरी हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बालाकोट में सीमा पर तैनात सतर्क सैनिकों ने अब तक 2 आतंकवादियों का पता लगाकर उन्हें मार गिराया। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और कार्रवाई जारी है।

अधिकारियों ने कहा कि सेना के जवानों ने एक सीमावर्ती गांव में संदिग्ध गतिविधि देखी और गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें दोनों आतंकवादी ढेर हो गए। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों के शव रविवार सुबह तब मिले, जब सेना ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया।

#UPDATE: Rajouri Terror Attack: One more person, Prince, who was undergoing treatment, succumbed to his injuries at Govt Medical College & Hospital Jammu, says Hospital Authorities https://t.co/1C7fVicqQl