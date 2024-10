Jammu and Kashmir Road Accident: उधमपुर में भीषण सड़क हादसा, यात्रियों से भरी मिनी बस खाई में गिरी; 30 लोग घायल

Jammu and Kashmir Road Accident: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में मंगलवार को एक मिनी बस के सड़क से फिसलकर खाई में गिर जाने से कम से कम 30 यात्री घायल हो गए, जिनमें अधिकतर नर्सिंग कॉलेज के छात्र हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिनी बस सलमारी से उधमपुर जा रही थी, तभी दोपहर करीब साढ़े 12 बजे फरमा गांव के पास यह दुर्घटना हुई। अधिकारियों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया और 30 यात्रियों को उपचार के लिए उधमपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि घायलों में से तीन की हालत गंभीर है और उन्हें विशेष उपचार के लिए जम्मू ले जाया जा रहा है। उधमपुर की उपायुक्त सलोनी राय ने स्थिति का जायजा लेने के लिए अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘शुरुआती जानकारी के अनुसार, ब्रेक फेल होने के बाद मिनी बस खाई में गिर गई, जिसमें करीब 30 से 35 लोग सवार थे।’’ राय ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की जाएगी।

#WATCH | Jammu & Kashmir | A mini Bus skidded off the road and fell into the ditch near Shiv Mandir in the Farna area of Salmari, Udhampur. Police rushed to the spot and all injured people were shifted to Associate Hospital - Government Medical College. pic.twitter.com/0pVjgXKyOb