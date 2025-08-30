जम्मू-कश्मीर बारिशः बादल, बारिश और तबाही, 12 की मौत, 5 लापता, शेष देश से रेल संपर्क बहाल होने में कई दिन लगेंगे

Highlights रियासी में भारी बारिश के चलते भूस्खलन होने से कच्चा मकान गिर गया। पति, पत्नी और 5 बच्चों सहित सात लोगों की मौत हो गई। मलबे में दबने से एक ही परिवार के सभी सदस्यों की जान चली गई।

जम्मूः रियासी जिले के माहोर इलाके के बदर गांव में शनिवार को एक रिहायशी मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से कम से कम सात लोग मारे गए। जबकि रामबन में बादल फटने से 5 लोग मारे गए और 5 लापता हो गए। अधिकारियों ने बताया कि आज माहोर इलाके में एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जहां एक रिहायशी मकान इसकी चपेट में आ गया। इस घटना में सात लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि रियासी में भारी बारिश के चलते भूस्खलन होने से कच्चा मकान गिर गया।

जिसमें पति, पत्नी और 5 बच्चों सहित सात लोगों की मौत हो गई। मलबे में दबने से एक ही परिवार के सभी सदस्यों की जान चली गई। मृतकों की पहचान नजीर अहमद व उसकी पत्नी वजीरा बेगम के रूप में हुई है। यह सच है कि जम्मू कश्मीर पर कुदरती कहर बरपना अभी भी जारी है। अब रामबन के एक गांव में बादल फटने से तबाही मची है। अभी तक 5 शव बरामद हुए है और 5 लापता बताए जाते हैं।

बीसियों घर तबाह हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि रामबन जिले की राजगढ़ तहसील में बादल फटने से कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य लापता हैं। एक अधिकारी ने बताया कि बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गए हैं और लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि अब तक 5 शव बरामद किए गए हैं और पांच लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

अचानक बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा और क्षेत्र में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। उन्होंने आगे कहा कि पीड़ितों के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि खोज और बचाव अभियान जारी है। ये ताजा घटनाएं रियासी के कटरा इलाके में वैष्णो देवी मंदिर के पास हुई एक बड़ी त्रासदी के कुछ दिनों बाद हुई हैं।

जहां 26 अगस्त को भूस्खलन के बाद कम से कम 35 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी और दर्जनों घायल हो गए थे. उसी दिन, जम्मू कश्मीर के एक अन्य जिले डोडा में भी इसी तरह की अचानक आई बाढ़ में चार लोगों की मौत हो गई थी।

इतनी बारिश फिर भी कश्मीर प्यासा क्योंकि 89 दिनों में 15 परसेंट की कमी बरकरार

जम्मू में हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद, इस क्षेत्र ने चालू मौसम के दौरान सामान्य वर्षा के आंकड़े को पार कर लिया है। आंकड़ों से पता चलता है कि 1 जुलाई, 2025 से अब तक संभाग में कुल 37 परसेंट अधिक वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि, कश्मीर क्षेत्र में 28 अगस्त, 2025 तक पिछले 89 दिनों में 15 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई है।

यह आंकड़े मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश के कुछ ही दिनों बाद संकलित किए गए हैं, जिसके कारण जम्मू और कश्मीर में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, जिससे पूरे क्षेत्र में व्यापक नुकसान हुआ था। पिछले एक सप्ताह में सबसे अधिक वर्षा रियासी में 437.9 मिमी दर्ज की गई, इसके बाद सांबा में 391.5 मिमी और डोडा में 369.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

आंकड़ों से पता चलता है कि 22 अगस्त से 28 अगस्त तक उधमपुर में 367.9 मिमी वर्षा हुई, जबकि जम्मू में इस अवधि के दौरान 366 मिमी वर्षा दर्ज की गई। खराब मौसम के बीच, जम्मू ने मात्र 24 घंटों में 380 मिमी बारिश दर्ज करके एक सदी पुराना रिकार्ड तोड़ दिया है। एक स्वतंत्र मौसम पूर्वानुमानकर्ता, फैजान आरिफ केंग ने बताया कि मात्र 24 घंटों की अवधि में जम्मू में 380 मिमी बारिश दर्ज की गई है।

उन्होंने बताया कि यह 1910 में वेधशाला की स्थापना के बाद से जम्मू में 24 घंटों की अवधि में दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक बारिश है। पिछला रिकार्ड 25 सितंबर 1988 को दर्ज की गई 270.4 मिमी बारिश का था। इसने 23 अगस्त 1996 को दर्ज की गई 218.4 मिमी बारिश का रिकार्ड भी तोड़ दिया है।

तुलना के लिए, यह आंकड़ा 403.1 मिमी के करीब है - जो अगस्त में जम्मू का मासिक औसत है। कठुआ और रामबन केंद्रों में एक सप्ताह में क्रमशः 264.6 मिमी और 242.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि जम्मू संभाग में सबसे कम वर्षा पुंछ में 40.8 मिमी दर्ज की गई, इसके बाद किश्तवाड़ और राजौरी जिलों में क्रमशः 74.8 और 76.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

कुल मिलाकर, जम्मू संभाग में पिछले 89 दिनों में 921.18 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य वर्षा से 37.08 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, किश्तवाड़ एकमात्र ऐसा केंद्र है जहां इस अवधि के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक कम वर्षा दर्ज की गई है।, इसके अलावा, कश्मीर संभाग में, दस में से अधिकांश सात केंद्रों ने 1 जून, 2025 से 28 अगस्त, 2025 तक कम वर्षा दर्ज की है।

बारामुला में यह कमी 4 प्रतिशत से कम और शोपियां जिले में 65 प्रतिशत से कम है। आंकड़ों के अनुसार, 202.2 मिमी की सामान्य वर्षा के मुकाबले, कश्मीर घाटी में पिछले 89 दिनों में 171.02 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो इस अवधि के दौरान 15.42 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है। केवल तीन स्थानों पर सामान्य से केवल 1 परसेंट से 7 परसेंट अधिक वर्षा दर्ज की गई है।

श्रीनगर में सामान्य से 1 परसेंट अधिक वर्षा दर्ज की गई, जबकि पुलवामा और अनंतनाग में क्रमशः 6 प्रतिशत और 7 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई। हाल ही में हुई भारी वर्षा को ध्यान में रखते हुए, अनंतनाग पिछले एक सप्ताह में सामान्य से 403 परसेंट अधिक वर्षा के साथ सूची में सबसे ऊपर है।

इसके बाद पुलवामा और बडगाम क्रमशः 341 परसेंट और 332 प्रतिशत वर्षा के साथ दूसरे स्थान पर हैं। श्रीनगर में पिछले एक सप्ताह में सामान्य से 201 परसेंट अधिक वर्षा दर्ज की गई है। सबसे कम वर्षा शोपियां में दर्ज की गई, जहां सामान्य से केवल 10 परसेंट अधिक वर्षा हुई।

अभी कई दिन लगेंगे जम्मू कश्मीर का शेष देश से रेल संपर्क बहाल होने में

क्षतिग्रस्त रेलवे पुलों और पटरियों की मरम्मत का काम युद्धस्तर पर चल रहा है, फिर भी जम्मू से सामान्य रेल यातायात जल्द बहाल होने की संभावना नहीं है। इसे बहाल होने में अभी बहुत समय लगेगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जम्मू संभाग में अचानक आई बाढ़ और मिट्टी के कटाव के कारण कई रेलवे पुलों और पटरियों को भारी नुकसान पहुंचा है।

इसलिए अगले कुछ दिनों में सामान्य रेल यातायात बहाल होने की संभावना नहीं है। सूत्रों ने बताया कि जम्मू संभाग में कई जगहों पर पटरियों के टूटने के अलावा, कठुआ और माधोपुर के बीच पुल संख्या 17 और हीरानगर और घगवाल के बीच पुल संख्या 137 को भी भारी नुकसान पहुंचा है।

सूत्रों ने बताया कि मरम्मत का काम युद्धस्तर पर चल रहा है, फिर भी दोहरी पटरी को पूरी तरह से बहाल करने और सामान्य रेल यातायात बहाल करने में कम से कम तीन-चार हफ्ते लगेंगे। गौरतलब है कि जम्मू संभाग में पिछले चार दिनों से रेल यातायात पूरी तरह ठप है।

क्योंकि इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व बारिश और उसके परिणामस्वरूप अचानक आई बाढ़ के साथ-साथ रेलवे पटरियों और पुलों के किनारे मिट्टी का कटाव हुआ है। फंसे हुए यात्रियों के लिए बुधवार और गुरुवार को दो विशेष ट्रेनें चलाने के अलावा, पिछले चार दिनों में जम्मू, कटरा और उधमपुर रेलवे स्टेशनों पर किसी भी ट्रेन का आगमन या प्रस्थान नहीं हुआ है।

चूंकि सामान्य रेल यातायात जल्द ही बहाल होने की संभावना नहीं है, सूत्रों ने बताया कि अधिकारी जम्मू और दिल्ली के बीच यात्रा को कुछ हद तक सुगम बनाने के लिए सिंगल ट्रैक पर कुछ विशेष ट्रेनें चलाने की संभावना तलाश रहे हैं। चूंकि सिंगल ट्रैक बहाल हो गया है, इसलिए अधिकारी चरणबद्ध तरीके से कुछ विशेष ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहे हैं।

सूत्रों ने बताया, साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कल दो विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों ने बताया कि ये विशेष ट्रेनें, एक यूपी-बिहार की ओर और दूसरी दिल्ली की ओर, जम्मू रेलवे स्टेशन से लगभग 15 बजे और 17 बजे रवाना होंगी। सूत्रों के अनुसार, कटरा और जम्मू के बीच ट्रैक भी रविवार तक बहाल होने की संभावना है।

क्योंकि चक रकवाल में पुल संख्या 163 पर चल रहा मरम्मत कार्य लगभग पूरा होने वाला है। इस बीच, जम्मू संभाग में रेल यातायात लगातार पांचवें दिन भी पूरी तरह ठप रहा क्योंकि शनिवार को भी जम्मू रेलवे स्टेशन पर किसी भी ट्रेन का आगमन या प्रस्थान नहीं हुआ।

उत्तर रेलवे के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जम्मू और पंजाब क्षेत्र में कठुआ-माधोपुर के बीच जलभराव के कारण शुक्रवार को जम्मू आने-जाने वाली 38 ट्रेनें रद्द रहीं। इनमें 23 ट्रेनें दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों से जम्मू, कटरा या उधमपुर पहुंचने वाली थीं। इसके अलावा, जम्मू, कटरा और उधमपुर से प्रस्थान करने वाली 15 ट्रेनें भी रद्द रहीं।

