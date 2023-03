जम्मू कश्मीर: महबूबा मुफ्ती ने पुंछ जिले के शिव मंदिर में किए दर्शन; शिवलिंग पर चढ़ाया जल, बीजेपी ने बताया 'नौटंकी'

Highlights महबूबा मुफ्ती ने पुंछ के शिव मंदिर में जाकर की पूजा महबूबा मुफ्ती ने शिवलिंग पर चढ़ाया जल बीजेपी ने महबूबा के मंदिर दर्शन को बताया नौटंकी

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पुंछ जिले में स्थित शिव मंदिर के दर्शन कर सभी को हैरान कर दिया। पुंछ जिले के दो दिवसीय दौरे पर पहुंची पीडीपी प्रमुख महबूबा ने नवग्रह मंदिर जाकर भगवान शिव के दर्शन किए और शिवलिंग पर जलाभिषेक भा किया। उन्होंने मंदिर परिसर में बनी यशपाल शर्मा की प्रतिमा पर पुष्पवर्षा भी की है।

महबूबा मुफ्ती के मंदिर में पूजा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी समेत सोशल मीडिया यूजर्स ने मुफ्ती पर तंज कसते हुए उनकी चुटकी ली है। कई यूजर्स ने महबूबा के मंदिर जाने की वीडियो पर कमेंट्स किए हैं। वहीं, बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने महबूबा की वीडियो शेयर कर उन पर हमला बोला है और इसे नौंटकी करार दिया है।

गौरतलब है कि महबूबा मुफ्ती के मंदिर जाने पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता रणबीर सिंह पठानिया ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा," 2008 में, महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड को भूमि आवटन का विरोध किया था। उनकी पार्टी ने निर्माण के लिए श्राइन बोर्ड को भू्मि के अस्थायी हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी थी।"

उन्होंने कहा, "मंदिर में उनकी यात्रा केवल नाटक और नौटंकी है, जिसका रकोई परिणाम नहीं निकलेगा। अगर राजनीतिक नौटंकी परिवर्तन ला सकती है, तो जम्मू कश्मीर आज समृद्धि का बाग होगा।"

वहीं, बीजेपी कार्यकर्ता प्रीति गांधी ने भी मुफ्ती का एक वीडियो शेयर करते हुए उन पर हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए उसके साथ कैप्शन में लिखा, "क्या कभी किसी ने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब महबूबा मुफ्ती पुंछ के नवग्रह मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगी?"

Had anyone ever imagined that a day would come when Mehbooba Mufti would be offering water to the Shivling at Poonch's Navagraha temple?!!#ModiHaiToMumkinHaipic.twitter.com/oz3SxAgSVs