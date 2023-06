जम्मू-कश्मीर: भारतीय जवानों ने बड़े आतंकी हमले को किया नाकाम, सर्च ऑपरेशनों के दौरान 15 पीएएफएफ आतंकी ढेर

Highlights जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी सफलता सेना ने PAFF के 15 आतंकवादियों को मार गिराया 16 और 24 जून को सर्च ऑपरेशन चला कर घटना को दिया अंजाम

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों के हाथ बड़ी सफलता लगी है। सेना का दावा है कि उन्होंने सीमा पर चलाए सर्च ऑपरेशनों के दौरान दर्जन भर से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है।

भारतीय एयरोस्पेस रक्षा समाचार के एक ट्वीट के अनुसार, भारतीय सेना ने 16 और 24 जून को पीओके के अंदर दो अलग-अलग ऑपरेशनों में 15 पीएएफएफ आतंकवादियों को मार डाला है।

यह एक बड़ी सफलता है जिसने देश में होने वाले किसी बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है।

Reports : #IndianArmy has killed 15 PAFF terrorists in two separate operations inside PoK on June 16 & 24.#IADNpic.twitter.com/TEuBvqqAy7