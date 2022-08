जम्मू-कश्मीरः गुलाम नबी आजाद को मिली चुनाव अभियान समिति की कमान, रसूल वानी अध्यक्ष नियुक्त

Highlights गुलाम अहमद मीर का प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। वानी प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और गुलाम नबी आज़ाद के करीबी माने जाते हैं। राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद को चुनाव अभियान समिति की कमान सौंपी गई है।

नई दिल्लीः कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से गुलाम अहमद मीर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को जम्मू-कश्मीर अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

कांग्रेस ने मंगलवार को वकार रसूल वानी को अपनी जम्मू-कश्मीर इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, सोनिया गांधी ने जम्मू-कश्मीर कांग्रेस कमेटी के लिये चुनाव अभियान समिति और राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) समेत सात समितियों का भी गठन किया।

